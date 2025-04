Título do Paysandu garante mais um paraense na Copa do Brasil em 2026

O pentacampeonato do Paysandu na Copa Verde deu ao futebol paraense, além da hegemonia regional na competição, mais uma vaga na Copa do Brasil de 2026. Com a conquista, a equipe bicolor entra, pelo segundo ano seguido, na 3ª fase do torneio nacional na próxima temporada.

Com isso, a Tuna Luso, vice-campeã da Copa Grão Pará nesta temporada, herda a vaga que seria do Paysandu via Campeonato Paraense - o Papão é finalista do estadual.

Além de Paysandu - 3ª fase - e Tuna - beneficiada com o título bicolor na Copa Verde -, Remo, finalista do Parazão, e Águia, campeão da Copa Grão Pará, já estão confirmados na primeira fase do torneio nacional.

Confira a divisão dos paraenses na Copa do Brasil 2026:

1ª Fase - Remo, Águia e Tuna

3ª Fase - Paysandu