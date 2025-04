Vídeo: ex-Seleção e ídolo do Palmeiras, Felipe Melo parabeniza Paysandu pelo título da Copa Verde

O ex-jogador Felipe Melo, ídolo de Palmeiras e Fluminense, mostrou mais uma vez que está ligado no futebol paraense. Por meio das redes sociais, o agora comentarista parabenizou o Paysandu pela conquista da Copa Verde sobre o Goiás-GO. O ex-atleta publicou um vídeo nos stories do Instagram, destacou que o título foi merecido e ainda cantou um trecho da música do clube bicolor.

"Eu quero parabenizar o Papão da Curuzu, eu, que joguei algumas vezes contra o Paysandu", começou o ex-jogador, que logo em seguida emendou um trecho da marchinha da torcida bicolor: "uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do Papão da Curuzu".

"Campeão da Copa Verde jogando fora de casa, buscando o resultado, perdendo o jogo por 1 a 0, foi buscar o resultado e ganhou nos pênaltis. Merecido. Confesso que gosto muito do Paysandu, tenho camisa, uso quando saio para jogar as minhas peladas. Então, parabéns ao Papão, campeão da Copa Verde", completou o ex-jogador, que se destacou no Palmeiras e Fluminense, além de ter jogado pela Seleção Brasileira.

Esta não é a primeira vez que o ex-jogador fala sobre times paraenses. No primeiro Re-Pa do Parazão, em fevereiro, Felipe Melo elogiou o clássico, a festa da torcida e o Mangueirão. Além disso, o ex-atleta também lembrou quando jogou contra o Papão em 2023. O duelo foi pelo Fluminense, na Copa do Brasil.

Felipe Melo tem 41 anos e anunciou sua aposentadoria do futebol neste ano, após encerrar o contrato com o Fluminense. Enquanto jogador, o zagueiro atuou em clubes como Flamengo, Cruzeiro, Juventus e Fiorentina, da Itália, além de ter se tornado ídolo no Palmeiras.

No Serra Dourada, o Goiás saiu na frente com um gol de Wellinton Matheus, aos 25 do primeiro tempo. A equipe goiana vencia o duelo até os acréscimos do segundo tempo, quando Matías Cavalleri deixou tudo igual e provocou a decisão nos pênaltis. No final, o Paysandu superou o Esmeraldino com o placar de 5 a 4 e soltou o grito de campeão.