'Papa do Paysandu' aguarda jogadores após título: 'A Copa Verde foi feita pra gente'

Figura tradicional nos estádios do Pará, o 'Papa do Paysandu' foi até o Aeroporto Internacional de Belém para receber a delegação bicolor que conquistou a Copa Verde na última quarta-feira (23), ao bater o Goiás, nos pênaltis. Profético, o personagem encenado pelo comerciante José António da Silva revelou uma relação íntima entre o clube e o torneio regional.

"Foi bom demais (o título), grande emoção. A Copa Verde foi feita pelo Paysandu", disse.

História com o Papa

Nascido em Cametá, no nordeste do estado, desde cedo José Antônio teve contato com a vida religiosa, inclusive chegou a frequentar o seminário em na juventude. No entanto, um momento marcante em sua trajetória de fé aconteceu em 1980, quando presenciou a visita do Papa João Paulo II a Belém.

A ideia de se vestir de Papa nos estádios surgiu em um período de profunda tristeza. Após perder um filho, José Antônio enfrentou um quadro grave de depressão. Segundo ele, o clube e a fé católica foram fundamentais em seu processo de recuperação.

Título da Copa Verde

O título do Paysandu veio com requintes de heroísmo. A equipe perdia a final para o Goiás por 1 a 0 até os acréscimos, quando Mathias Cavalleri empatou o jogo e levou a decisão para a disputa de pênaltis. Nas cobranças alternadas, Leandro Vilela aproveitou erro de um jogador Esmeraldino e marcou o gol que garantiu a 5ª conquista bicolor na história do torneio.