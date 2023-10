‘Papa do Paysandu’ se emociona ao cumprir promessa no Círio após incêndio: 'Fé'

Um exemplo de solidariedade e fé foi testemunhado por milhares de fiéis e fãs de futebol na manhã deste sábado (7). José Antônio da Silva, conhecido carinhosamente como o "Papa do Paysandu", teve parte da sua promessa cumprida graças à mobilização das torcidas de times rivais, como o Clube do Remo e o Paysandu, após um incêndio devastador que destruiu sua fantasia e sua casa no bairro da Sacramento, em setembro deste ano.

VEJA MAIS

Assista ao vídeo:

Seu José conseguiu emocionar a todos ao receber a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na Escadinha do Cais do Porto, na Praça Pedro Teixeira, no início do Complexo do Ver-o-Peso, em Belém, vestido com uma nova fantasia. Ele compartilhou uma mensagem emocionante com a equipe do Grupo Liberal, expressando sua gratidão e fé na conquista de uma nova casa.

"Tudo de bom. Um Círio para todos vocês da imprensa do O Liberal. Eu amo vocês. Eu sempre estou à disposição de vocês. Eu quero que Deus dê muitos anos de vida, Nossa Senhora de Nazaré, que abençoe um por um da família Liberal, que falaram da minha vida, que falaram da minha casa que perdi. Perdi a minha casa, que veio abaixo, mas entrego nas mãos de Deus e de Nossa Senhora que vai dar tudo certo, e para o ano eu tenho muita fé em Deus, em convidar vocês na véspera do Círio de ir na minha casa, na minha casa nova”, disse emocionado.

O "Papa do Paysandu" é considerado uma figura lendária nas romarias do Círio de Nazaré, onde ele costuma acompanhar a Imagem Peregrina, demonstrando sua profunda devoção religiosa e paixão pelo futebol.

Acompanhe, ao vivo, todos os detalhes das procissões do Círio 2023: https://www.oliberal.com/minuto-a-minuto/cirio-ao-vivo .