Morte do Papa Francisco emociona o 'Papa Bicolor', torcedor símbolo do Paysandu

A morte do Papa Francisco, aos 88 anos, nesta segunda-feira (21), gerou grande comoção entre os católicos ao redor do mundo. Em Belém, o comerciante José Antônio da Silva, de 67 anos, foi um dos que mais sentiu a perda. Conhecido popularmente como “Papa Bicolor”, ele é figura marcante nos jogos do Paysandu, onde comparece vestido com uma fantasia que remete ao pontífice da Igreja Católica.

Em entrevista ao Núcleo de Esportes do jornal O Liberal, José Antônio destacou o quanto o Papa foi uma referência em sua vida. “Sempre me inspirei nele. Era um exemplo para todos nós. Tenho certeza de que agora está ao lado de Deus”, declarou emocionado.

Nascido em Cametá, no nordeste do Pará, o comerciante conta que teve contato com a vida religiosa desde cedo. Chegou a frequentar o seminário em sua juventude. No entanto, um momento marcante em sua trajetória de fé aconteceu em 1980, quando presenciou a visita do Papa João Paulo II a Belém.

“Vi ele na avenida Nazaré, durante a passagem pela cidade. Estive bem próximo e aquilo me tocou muito. Sempre me lembro daquele momento. Foi um prazer enorme estar ao lado dele”, relembrou.

Superação após perda

A ideia de se vestir de Papa nos estádios surgiu em um período de profunda tristeza. Após perder um filho, José Antônio enfrentou um quadro grave de depressão. Segundo ele, o clube e a fé católica foram fundamentais em seu processo de recuperação.

“Um dia, antes de um jogo, peguei um pano branco velho em casa, fiz uma espécie de saco para guardar minhas coisas e levei para o estádio. Quando coloquei na cabeça e me olhei no espelho, vi que parecia um padre. Decidi ir assim mesmo”, contou.

Incêndio e recomeço

Em 2023, José Antônio foi uma das vítimas de um incêndio que destruiu várias casas no bairro da Sacramenta, em Belém. Após a tragédia, o Paysandu criou uma campanha para ajudar os atingidos. Torcedores de clubes rivais, como o Remo, também se mobilizaram na divulgação e apoio às vítimas.

Hoje, José Antônio conseguiu reestruturar parte da vida, embora ainda não tenha voltado à sua antiga casa. Com os auxílios recebidos, comprou novos móveis e alugou um novo local para viver. No entanto, não teve condições de reformar o imóvel na travessa Angustura, onde morava antes do incêndio.

“Hoje moro de aluguel. A minha vida está como Deus quer, e vou levando, fazendo meu trabalho todo dia. Vivo com o que consigo do meu serviço no Ver-o-Peso, mas a minha casa na Angustura está parada. Sonho em, um dia, ter condições de fazer essa reforma”, finalizou.