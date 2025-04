Saiba como será a chegada do Paysandu em Belém após o título da Copa Verde

Alguns torcedores do Paysandu começam a se reunir no Aeroporto Internacional de Belém para receber a delegação do time bicolor, que conquistou a última quarta-feira (23) o 5ª título da Copa Verde, em cima do Goiás. A movimentação, que começou tímida, foi aumentando conforme ia se aproximando às 12h, horário marcado para o desembarque da equipe, que vem de Goiânia.

Segundo a empresa que realiza a segurança bicolor, os jogadores vão sair pela parte de trás do aeroporto. Eles vão descer dos ônibus rapidamente para falar com os torcedores, apresentar a taça de campeão da Copa Verde, e seguir para o estádio da Curuzu. Lá haverá a dispersão da delegação, que volta a se reapresentar só amanhã à tarde.

Torcedores aguardam chegada do Paysandu em Belém (Adriano Nascimento/ Especial para O Liberal)

O título do Paysandu veio com requintes de heroísmo. A equipe perdia a final para o Goiás por 1 a 0 até os acréscimos, quando Mathias Cavalleri empatou o jogo e levou a decisão para a disputa de pênaltis. Nas cobranças alternadas, Leandro Vilela aproveitou erro de um jogador Esmeraldino e marcou o gol que garantiu a 5ª conquista bicolor na história do torneio.