Delegação do Paysandu visita redação de O Liberal com a taça da Copa Verde 2025

A delegação do Paysandu, campeã da Copa Verde de 2025, visitou a redação de O Liberal na manhã desta quinta-feira (25) após o desembarque em Belém. O presidente do clube, Roger Aguilera, foi recebido pelo jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal+.

"Obrigado, amigos da Liberal e torcedores do Papão pela grande festa. Nunca é fácil, mas conseguimos o objetivo, que é trazer o titulo da Copa Verde pra capital do Pará. Agora é melhorar na Série B", disse Roger.

No encontro, o jornalista, que é declaradamente remista, prestou uma homenagem ao Papão. Ele vestiu um camisa do clube, a pedido de Roger Aguilera, e recebeu, das mãos do presidente Aguilera, a taça de campeão.

VEJA MAIS

A chegada da delegação na redação de O Liberal ocorreu minutos depois do desembarque da equipe. O grupo alviceleste foi recebido por centenas de torcedores no Aeroporto Internacional de Belém. Após o contato com a Fiel, os jogadores partiram para o estádio da Curuzu, onde haverá a dispersão da delegação, que volta a se reapresentar só amanhã à tarde.

O primeiro a descer com a torcida foi o atacante Rossi. Além dele, falaram com a Fiel o atacante Nicolas, capitão bicolor, assim como o técnico Luizinho Lopes. A dupla, antes da final, era alvo de duras críticas da Fiel Bicolor.

A final

No Serra Dourada, o Goiás saiu na frente com um gol de Wellinton Matheus, aos 25 do primeiro tempo. A equipe goiana vencia o duelo até os acréscimos do segundo tempo, quando Matías Cavalleri deixou tudo igual e provocou a decisão nos pênaltis. No final, o Paysandu superou o Es