Paysandu desembarca em Belém após título da Copa Verde e é recebido pela torcida

Eles chegaram! Após baterem o Goiás nos pênaltis na última quarta-feira (23) e garantirem o 5ª título da Copa Verde, a delegação do Paysandu desembarcou em Belém com o troféu de campeão. O primeiro a descer com a taça para falar com os torcedores foi o atacante Rossi, destaque da equipe na temporada.

Esse contato com os torcedores estava dentro do protocolo estiplado pelo clube. Segundo a empresa que realiza a segurança bicolor, após a apresentação da taça aos torcedores, a delegação seguiria para o estádio da Curuzu. Lá haverá a dispersão da delegação, que volta a se reapresentar só amanhã à tarde.

Além de Rossi, o atacante Nicolas, capitão bicolor, desceu do veículo para falar com a torcida, assim como o técnico Luizinho Lopes. A dupla, antes da final, era alvo de duras críticas da Fiel Bicolor.

A final

No Serra Dourada, o Goiás saiu na frente com um gol de Wellinton Matheus, aos 25 do primeiro tempo. A equipe goiana vencia o duelo até os acréscimos do segundo tempo, quando Matías Cavalleri deixou tudo igual e provocou a decisão nos pênaltis. No final, o Paysandu superou o Esmeraldino com o placar de 5 a 4 e soltou o grito de campeão.