Abner Luiz é Paysandu? Jornalista esportivo do Grupo Liberal veste camisa do rival ao perder aposta

O jornalista e radialista Abner Luiz, torcedor declarado do Clube do Remo, vestiu a camisa do Paysandu após cumprir a promessa de alcançar 25 mil espectadores na live da Rádio Liberal+. Durante a transmissão, Abner ainda conversou por telefone com o ex-presidente do clube, Mauricio Ettinger, e com o atacante Nicolas. Além disso, convocou o elenco do Papão para comparecer ao estúdio da Rádio Liberal+.

Eles chegaram! Após baterem o Goiás nos pênaltis na última quarta-feira (23) e garantirem o 5ª título da Copa Verde, a delegação do Paysandu desembarcou em Belém com o troféu de campeão. O primeiro a descer com a taça para falar com os torcedores foi o atacante Rossi, destaque da equipe na temporada.

A final

No Serra Dourada, o Goiás saiu na frente com um gol de Wellinton Matheus, aos 25 do primeiro tempo. A equipe goiana vencia o duelo até os acréscimos do segundo tempo, quando Matías Cavalleri deixou tudo igual e provocou a decisão nos pênaltis. No final, o Paysandu superou o Esmeraldino com o placar de 5 a 4 e soltou o grito de campeão.