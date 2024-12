Ônibus sofre pane em túnel do Entroncamento e passageiros são resgatados pelos bombeiros

Passageiros e motoristas ficaram presos em um alagamento no túnel do Entroncamento, no sentido de saída de Belém. Equipes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Corpo de Bombeiros estão na área para resgatar os passageiros. Foi necessário o uso de um bote e entre 15 a 20 pessoas foram resgatadas.

Monique Sousa, de 29 anos, estudante de pós-graduação da Universidade Federal do Pará (UFPA), foi uma das últimas passageiras a ser resgatada do ônibus Paar - São Brás.



O tenente Pedro Alencar, que está na operação de resgate dos passageiros, explica que em decorrência da forte chuva a área ficou alagada. O veículo tentou fazer uma ultrapassagem e não teve êxito. Diante disso, o coletivo ficou parado e o Corpo de Bombeiros foi acionado.

"Como tinha risco de submergir, foi necessário realizar o resgate. Quando chegamos, o nível da água estava cobrindo o pneu do coletivo e foi esse o nível máximo que chegou. A gente fez a análise do risco e fizemos a retirada com o máximo de segurança, pois tinham idosos e crianças. Foi necessário o uso de bote", pontua o tenente.

Conforme as imagens, a água está em um nível alto na área do túnel. O trânsito está parado.