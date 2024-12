Chuva deixa pontos da cidade alagados, trânsito lento e serviços de internet instáveis

A chuva de aproximadamente 50 minutos que caiu sobre a Belém nesta quarta-feira (11/12) deixou vários pontos da cidade alagados, trânsito lento e instabilidade nos serviços de internet e telefonia. O temporal alagou as avenidas Duque de Caxias, no bairro do Marco, na Doutor Freitas e na rodovia BR-316, que está em obra no BRT Metropolitano.

A redação integrada de O Liberal está na rua em busca de mais informações. Atualização em instantes.