Diretor de escola apresenta novo armário para armazenar celulares de alunos e viraliza na web; veja

Viralizou na internet um vídeo que mostra um armário onde os celulares dos alunos serão armazenados durante as atividades escolares em 2025. O diretor da escola compartilhou as imagens nas redes sociais, afirmando: "Armários de celulares prontos. A partir de amanhã, estarão disponíveis para os alunos. Cada um tem a sua chave e está organizado para este ano."

A iniciativa surge em meio à recente promulgação da Lei nº 15.100/2025, que proíbe o uso de celulares em escolas públicas e privadas, tanto nas salas de aula quanto durante os intervalos. A lei, sancionada pelo presidente Lula (PT), visa proteger a saúde mental e o bem-estar dos estudantes, uma vez que o uso excessivo de dispositivos móveis tem sido associado a problemas como ansiedade, depressão e dificuldades de concentração.

A medida não busca eliminar a tecnologia do ambiente escolar, mas regulamentar seu uso. Os celulares poderão ser utilizados apenas para atividades pedagógicas, com a supervisão dos professores. As escolas devem adotar estratégias para garantir que os aparelhos fiquem armazenados em locais inacessíveis durante o horário escolar, como armários ou caixas.