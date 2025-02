VÍDEO: Menino de 3 anos ajuda garis e encanta com gesto de solidariedade

Um menino de 3 anos, filho de Raquel de Souza, decidiu ajudar um gari durante o trabalho de coleta de lixo em São Gonçalo (RJ). Com uma admiração espontânea pelos profissionais, o pequeno pegou duas sacolas de lixo e as colocou dentro do caminhão, demonstrando um carinho e uma solidariedade que encantaram quem presenciou a cena. O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais, onde rapidamente ganhou destaque pela pureza e sensibilidade da atitude.

Internautas não economizaram elogios ao ver o vídeo. Comentários como "Muita gente, em decorrência da cultura, despreza os coletores, mas a criançada de coração puro é quem sente a vibração e é o que importa" e "Aí que lindinho, ajudando os amigos fazendo um tchauzinho" refletiram a comoção gerada pelo gesto do menino. A cena serviu como um lembrete poderoso de como as crianças, em sua simplicidade e autenticidade, são capazes de transmitir lições valiosas de respeito e valorização do próximo.

O vídeo do pequeno ajudando os garis não só emocionou, mas também inspirou reflexões sobre a importância de reconhecer e valorizar o trabalho de todos os profissionais, independentemente da função. Em um mundo onde muitas vezes o preconceito e a desvalorização ainda estão presentes, o gesto do menino de 3 anos mostra que a empatia e o respeito podem ser ensinados desde cedo, e que as crianças têm muito a nos ensinar sobre humanidade e solidariedade. Um verdadeiro exemplo de que pequenos gestos podem gerar grandes impactos.