Filhotes de cachorros posam como garis para incentivar a adoção; veja fotos

Com o intuito de encontrar lares para animais abandonados, o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU) promoveu uma ação que viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Devido à grande quantidade de cães deixados nas unidades de operação ou no lixo, eles decidiram criar o projeto "Cata Lata", no qual fotografam estes animais vestidos com uniformes de garis, incentivando a adoção.

VEJA MAIS

Até o momento, a ação já conseguiu lares para 24 dos 140 animais deixados no local. Por meio do projeto, os animais recebem os cuidados necessários até que estejam disponíveis para adoção.

“Apesar de o SLU cuidar somente da limpeza urbana, nos preocupamos com o meio ambiente, incluindo os animais. Abraçamos essa causa. Pensamos em como cuidar deles e em ter apoio de órgãos e entidades para encaminhá-los para adoção. Assim, surgiu o Cata Pata", explicou o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira.

cachorros

O "Caça Latas" inicialmente doava cadelas prenhas encontradas nos distritos de limpeza do SLU. Atualmente, o projeto conta com a ajuda dos servidores, que cuidam dos cachorros, dando alimentação e remédios, e de diversas outras entidades, como a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema), que oferta consultas e castrações aos animais.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)