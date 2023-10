Durante passeio, cachorro salva tutor de ser assaltado; vídeo

Em São Paulo (SP), um cachorro impediu que o tutor fosse assaltado ao atacar um suspeito, em Santo André, na última quinta-feira (19). Uma câmera de monitoramento registrou toda a ação. Veja o vídeo.

Nas imagens, um homem passeava com o cão no período da noite, quando dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram e param ao lado. O garupa desce da moto e tenta colocar a mão no bolso do casaco da vítima, neste momento ele é surpreendido pelo animal. O cão avança em direção ao assaltante e tenta mordê-lo. O suspeito sobe na moto e foge do local com o comparsa. A Polícia Militar afirma que não recebeu nenhuma denúncia para a ocorrência.