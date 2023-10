Homem sai no soco com canguru que tentava afogar cachorro; veja

Um caso inusitado ocorreu em um rio, na Austrália. Um policial aposentado precisou trocar socos com um canguru "maromba" que tentava afogar seu cão de estimação. Nas imagens que circulam na internet, o canguru aparece de pé segurando pela cintura um cachorro somente com a cabeça para fora da água.

Enquanto tenta resgatar o cão, o homem grita "solta o meu cachorro". No entanto, o marsupial parece não gostar da gritaria e parte para cima do homem. Veja:

O homem foi identificado como Mick Moloney, um policial aposentado do estado de Vitória, na Austrália. Ele contou ao portal de notícias local BNN que curtia um dia tranquilo às margens do rio Murray, com seus cachorros, quando um deles foi apanhado pelo canguru.

"Os músculos dessa coisa eram enormes. Parecia alguém que acabou de sair da prisão ou algo assim. Foi uma enrascada. Basicamente, dei um tapa na cabeça dele, ele pulou em mim e acabamos brigando na água. Ele parecia prestes a chutar minhas pernas, então joguei um pouco de água em seu rosto e tentei fugir, mas ele tentou me agredir novamente quando eu estava saindo", contou.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com