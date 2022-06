Vídeo: homem luta contra canguru de quase dois metros de altura para salvar seus cachorrinhos

Um australiano lutou contra um canguru de quase dois metros de altura para salvar seus cachorrinhos. Foram aproximadamente seis minutos de luta intensa entre o australiano Cliff Des e o canguru, em Victoria, na Austrália. O homem ficou ferido em vários partes do corpo, já o canguru não se machucou.

A cena foi registrada por câmeras de segurança da localidade.

Veja:

"Era um canguru louco de 1,80 m tentando arrancar meus cachorrinhos do quintal", afirmou ele. "Cheguei perto, cerca de 9 m de distância para tentar expulsá-lo, mas ele não queria ir embora", relembrou o homem.



Cliff Des tentou escapar pelo quintal, mas foi perseguido pelo animal e acabou tropeçando. O canguru pisou em cima dele. "Eu caí perto de uma vara e, depois de três golpes com a vara, ela quebrou como uma cenoura. Ele tentou arranhar meu rosto. Eu abaixei minha cabeça, então ele me arranhou no topo da minha cabeça, mordeu meu dedo. Então, colocou sua garra de cerca de quase quatro centímetros através da minha perna e rasgou minhas calças", contou o homem.