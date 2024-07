Governador Helder Barbalho elogia atitude de Biden: 'Gesto de grandeza'

O governador do Pará, Helder Barbalho, elogiou em suas redes sociais o que chamou de "decisão histórica" do presidente dos Estados Unidos Joe Biden, que anunciou que desistiu da campanha à reeleição, neste domingo (21/07). Para o governador, a decisão representa um "gesto de grandeza de colocar o interesse de seu país e de todo o mundo acima de qualquer projeto pessoal".

Helder Barbalho afirmou também que a atitude define o legado de Biden em favor da democracia "e abre espaço para que uma mulher negra, sua vice, possa se tornar - caso escolhida - a primeira a presidir a mais poderosa nação do planeta", declarou, se referindo a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, apontada como a favorita para substituir Biden na campanha e que recebeu o apoio do próprio presidente americano, depois que ele anunciou a saída da disputa.

“Biden só merece admiração, respeito e aplauso daqueles que lutam pela democracia e contra o atraso", disse o governador. "Ele nos ensina que a História não é feita só com o protagonismo, mas com a sabedoria de abrir espaço para o futuro e o novo tempo, ajudando a vencer os grilhões do obscurantismo", acrescentou.