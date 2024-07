'Grandeza política', 'Vai ser chocolate': como políticos do Brasil reagiram à desistência de Biden

Na tarde deste domingo (21/07), políticos do Brasil usaram as redes sociais para se manifestar sobre o anúncio da retirada da candidatura à reeleição do presidente americano Joe Biden, que anunciou apoio à candidatura de Kamala Harris.

A ministra do Planejamento do Brasil, Simone Tebet, acredita que Biden deu uma "demonstração enorme de grandeza política", ao compreender a necessidade do partido Democrata.

"Política não é personalismo, mas, sim, serviço a favor das ideias e valores. Biden dá demonstração enorme de grandeza política ao compreender que os democratas precisam de um fato novo para enfrentar o conservadorismo extremista que ameaça o mundo. Que os Democratas tenham o mesmo altruísmo e sabedoria na escolha para confrontar o extremismo", escreveu Tebet.

Donald Trump disse acreditar que a vice-presidente Kamala Harris - apontada como possível substituta de Biden na campanha - será mais fácil de derrotar. O deputado federal Nikolas Ferreira comentou sobre a possibilidade da vice-presidente dos Estados Unidos ser escolhida para substituir Biden na disputa. "Se for a Kamala, vai ser chocolate", avaliou Nikolas Ferreira.

Também apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, o filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ), escreveu: "Biden EUA está fora! Quando o Biden brasileiro vai sair?!", escreveu.

Já o presidente da Embratur e ex-deputado federal, Marcelo Freixo, acredita que a decisão de Biden carrega um simbolismo.

"Decisão de Joe Biden de desistir da reeleição carrega um importante simbolismo: nenhum projeto pessoal pode estar acima da construção de uma maioria eleitoral que preserve a democracia. Foi assim no Brasil e na França, será assim nos EUA. Aqui, o campo democrático precisa manter-se unido, não podemos vacilar".