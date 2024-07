Biden é 1º presidente dos EUA a desistir da reeleição em mais de 50 anos

O presidente Joe Biden, do Partido Democrata, que anunciou que está fora da corrida à Casa Branca nas eleições dos Estados Unidos desse ano, é o primeiro presidente americano a desistir da reeleição em décadas. A última vez em que isso ocorreu foi em 1968, quando o presidente Lyndon Johnson decidiu não buscar um segundo mandato completo.

Biden vinha perdendo apoio entre os democratas do Congresso. Os políticos do partido acreditavam que uma derrota esmagadora em novembro também acabaria com suas disputas eleitorais. Muitos questionavam sobre a resistência e as capacidades mentais do presidente de 81 anos.

Além da desistência de um dos principais nomes da corrida eleitoral, a campanha política nos Estados Unidos também enfrentou outros episódios marcantes, entre eles um atentado contra a vida de Donald Trump.

