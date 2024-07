Saiba quem são os nomes cotados para substituir Biden nas eleições

Logo após o presidente Joe Biden desistir de concorrer à reeleição, começaram as especulações sobre quem será o indicado para a assumir a candidatura democrata na corrida presidencial. Entre os nomes mais citados está o da atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, além dos governadores da Califórnia e de Michigan, Gavin Newsom e Gretchen Whitmer, respectivamente. Ambos mais populares que Kamala.

O anúncio da desistência foi divulgado por Biden na tarde deste domingo (21), por meio de uma rede social. O atual presidente da nação estadunidense já estava sendo pressionado a abandonar a candidatura há alguns dias, principalmente depois que o desempenho dele contra Donald Trump em um debate levantou dúvidas sobre a sua capacidade cognitiva.

Em uma rede social, Biden declarou apoio à Kamala Harris, que já vinha sendo cotada como uma possível substituta para o partido democrata.

“Hoje, quero oferecer meu total apoio e endosso para que Kamala seja a indicada do nosso partido este ano. Democratas — é hora de nos unirmos e derrotar Trump. Vamos fazer isso”, publicou.

Quem é Kamala Harris

Filha de mãe indiana e pai jamaicano, Kamala Harris é a primeira mulher a se tornar vice-presidente dos EUA. Formada em Direito e Ciências Políticas, ela foi procuradora da cidade de São Francisco e, depois, do estado da Califórnia. Kamala também foi senadora pelo estado entre 2017 e 2020.

Ela chegou a se apresentar como pré-candidata à Casa Branca para as eleições de 2020 e liderou algumas pesquisas dentro do Partido Democrata. No entanto, perdeu apoio e desistiu da corrida por falta de recursos financeiros.