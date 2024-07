Quem é Kamala Harris: vice é favorita a assumir a candidatura Democrata após desistência de Biden

Após a desistência de Joe Biden da corrida à reeleição, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, surge como a favorita entre os democratas para enfrentar Donald Trump nas eleições de novembro. Biden, ao anunciar sua renúncia no neste domingo (21), expressou apoio a Kamala como sua sucessora natural.

Trajetória política de Kamala Harris

Kamala Harris, de 59 anos, é a primeira mulher a ocupar a vice-presidência dos Estados Unidos. Formada em Direito e Ciências Políticas, ela atuou como procuradora em São Francisco e no estado da Califórnia, além de servir como senadora entre 2017 e 2020. Kamala se apresentou como pré-candidata à presidência nas eleições de 2020, mas retirou sua candidatura devido à falta de recursos financeiros.

Filha de mãe indiana e pai jamaicano, Kamala foi escolhida para a chapa democrata em 2020 com o objetivo de atrair eleitores de minorias, sendo uma mulher negra e filha de imigrantes. Sua inclusão na chapa foi crucial para a vitória de Biden, mobilizando o eleitorado negro.

Desempenho e desafios

Apesar das expectativas, o desempenho de Kamala Harris durante o mandato de Biden foi aquém do esperado. Ela enfrentou dificuldades em se destacar e sua popularidade permaneceu baixa. Em 2021, Harris foi designada para liderar a diplomacia com o México e a América Central, mas sua performance foi criticada.

Uma pesquisa recente da Redfield & Wilton Strategies indicou que 44% dos americanos desaprovam Kamala, enquanto 39% a aprovam. Dentro do Partido Democrata, ainda há resistência em relação ao seu nome devido a esses números fracos.

Possíveis substitutos de Biden

Conforme pesquisa do instituto Morning Consult, 30% dos democratas apoiam Kamala Harris como substituta de Biden, seguida pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, com 20%. No entanto, Kamala enfrenta desafios relacionados à sua baixa popularidade e visibilidade limitada ao longo dos últimos anos de mandato.

Além de Kamala Harris, outros nomes como Gavin Newsom, da Califórnia, e Gretchen Whitmer, de Michigan, são considerados possíveis substitutos, ambos com maior popularidade. Entretanto, Kamala é vista como a escolha óbvia por muitos, incluindo publicações como "The Economist" e "The Washington Post", que destacam sua posição como vice-presidente e sucessora natural de Biden.