Cadáver amordaçado e esquartejado é encontrado em quintal de idosa

A Polícia Civil de Goiás desenterrou um cadáver do quintal da casa de uma idosa, na última terça-feira (20), no Bairro Popular, Rio Verde, no sudoeste do Estado. O corpo estava com a boca amordaçada e foi esquartejado antes de ser enterrado. Com informações do Metrópoles.

A ação foi realizada pela PC após uma denúncia anônima. Segundo os agentes envolvidos, a suspeita é que a vítima seja um jovem que estava desaparecido há cerca de 30 dias na cidade. A confirmação só virá depois que o exame de DNA do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML) for concluído.

Adelson Candeo, delegado responsável pelo caso, relatou ao portal g1 que dois suspeitos foram presos por participar do homicídio e ocultar o cadáver. Um deles afirma ter ajudado apenas a preparar a cova, mas nenhum confessou o crime. A polícia investiga ainda a atuação de mais duas pessoas no assassinato.

Durante depoimento à investigação, um dos presos confirmou que o corpo encontrado é do jovem desaparecido.

“A idosa tem um filho que é usuário de drogas e está preso. O local passou a ser frequentado por várias pessoas usuárias de drogas, que tiraram dela a administração da casa. Eles entram, saem, usam a casa e ela fica quieta no canto”, informou Candeo.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)