Homem com corte no pescoço é enterrado vivo por colegas de trabalho

Um homem foi agredido e enterrado vivo por colegas de trabalho na última quinta-feira (2). A denúncia foi feita pela própria vítima, de 31 anos, que afirmou à polícia que foi atacada com um chute, teve o pescoço cortado e em seguida foi enterrado vivo em uma cova rasa. O caso aconteceu em Mato Grosso do Sul. As informações são do UOL.

Três homens são acusados pela tentativa de homicídio ocorrida na área rural de Iguatemi, distante 446 quilômetros de Campo Grande. Segundo a vítima, tudo aconteceu na ponte do rio Maracaí, próximo ao Assentamento Rancho Loma. Ele afirma que mesmo com o corte profundo, conseguiu sair da cova depois que os agressores foram embora, e procurar a polícia para registrar o crime. Em seguida, ele retornou ao sítio onde trabalha com os outros três agressores. A polícia faz buscas na tentativa de localizar e prender os autores.