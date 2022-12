Briga é registrada entre clientes de bar em Santa Maria do Pará

Uma briga entre clientes de um bar foi registrada na madrugada deste sábado (3) no município de Santa Maria do Pará, nordeste do Estado. Outras pessoas, que frequentavam o local, gravaram vídeo da pancadaria. A filmagem foi publicada pela página Guerreiros do Pará. Ainda não se sabe o motivo da confusão. As informações são do Ver-o-Fato.

Nas imagens é possível ver um homem sem camisa agredindo algumas mulheres. Uma delas parece estar desacordada após ser atingida por um soco desferido pelo próprio rapaz. “Sai daqui, vagabundo”, diz outra mulher vestida de rosa falando para homem.

Outras pessoas tentam separar a briga, mas acabam se envolvendo. Em outro trecho da filmagem, o suspeito sem camisa é visto agredindo outro homem, que chega a cair no chão. Neste momento, um grupo parte para cima do rapaz que agrediu a mulher e acaba apanhando dos demais.

Pratos e copos são jogados na confusão. O homem vai embora e vídeo termina.

A redação integrada de O Liberal solicitou informações à Polícia Civil (PC) para saber se houve registro do caso.