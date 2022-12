Corpo é encontrado com sinais de espancamento em Ananindeua

Um homem foi assassinado, neste sábado (3), no município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. As primeiras informações indicam que a vítima, de identidade ainda desconhecida, apresenta sinais de espancamento.

VEJA MAIS

O homicídio ocorreu na avenida Três Corações, com a passagem Jarbas Passarinho, no bairro do Atalaia. A Polícia Científica do Pará foi acionada e policiais militares também estão no local. A Redação Integrada de O Liberal segue apurando mais informações sobre as circunstâncias do crime.