Irmã de Deolane Bezerra é hospitalizada após se envolver em briga

Daniele Bezerra, irmã da advogada e influencer Deolane, foi hospitalizada na última segunda-feira (28), após ser vítima de um ataque enquanto comemorava a vitória da seleção brasileira contra a Suíça na Copa do Mundo do Catar, em um bar em São Caetano (SP). Agredida, ela precisou ser encaminhada à uma unidade de saúde, onde permaneceu em observação. As informações são do site O Fuxico.

Nos Stories do Instagram, Daniele, primeiramente, tranquilizou os fãs e, em seguida, deu mais detalhes sobre o acontecido. Ela afirmou que um grupo de pessoas, que também estavam no bar, teriam provocado comentários sobre política e, por sua vez, sentiu-se ofendida e rebateu.

Durante a discussão, a irmã de Deolane, que também trabalha como advogada, contou que teve o cabelo puxado por uma segunda pessoa, e ao revidar a agressão, acabou caindo e se machucando.

“As pessoas que trabalham no estabelecimento me ajudaram como puderam. Separaram a discussão e prestaram socorro no momento. Numa briga, todos saem perdendo. O melhor a ser feito era ter ignorado, como sempre faço. Mas tenho guardado muitas emoções e acabei extrapolando todas de uma vez só! Repito, as pessoas que trabalham no local não têm culpa de nada, sempre me trataram com respeito e carinho", disse em um trecho da publicação.

Em um vídeo que começou a viralizar no Twitter, Daniele aparece levemente alcoolizada provocando algumas pessoas. Confira:

Equipe de Deolane se manifesta sobre o ocorrido

A equipe de Deolane - que está confinada em um reality show rural - utilizou as redes sociais para se manifestar sobre a agressão sofrida pela irmã da advogada. Em nota, foi pedido que fossem enviadas “energias positivas” para Daniele.