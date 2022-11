Daniele, irmã de Deolane Bezerra, revela ter usado o auxílio emergencial: 'Fiquei desesperada'

A advogada Daniele Bezerra, de 36 anos, irmã mais velha da influenciadora digital e participante do reality show A Fazenda, Deolane Bezerra, 35 anos, revelou que recebeu o auxílio emergencial durante a pandemia de Covid-19. A pernambucana afirmou que não usou todas as parcelas e que o dinheiro serviu para pagar algumas contas.

VEJA MAIS

Com a pandemia, o isolamento social obrigatório impediu que as pessoas saíssem de casa, e isso dificultou a vida profissional e financeira. Como forma de diminuir os impactos causados, o Governo Federal disponibilizou o auxílio emergencial, que chegou a pagar R$ 600 mensais, para autônomos, desempregados e trabalhadores informais.

Segundo Daniele, a sua vida financeira foi muito afetada por conta do isolamento: “Eu lembro que há três anos, na pandemia, eu era advogada autônoma. Fechou tudo e não tinha trabalho. Diferente de hoje, que graças a Deus eu consigo pagar as minhas contas adiantadas, na época eu trabalhava para pagar as contas do mês. Fiquei desesperada, porque eu olhava para o meu filho e pensava no que eu ia fazer. Eu tinha meu filho, Deolane os três dela e a Dayanne com duas”, revelou.

A advogada buscou a ajuda financeira proporcionada pelo benefício, mas afirmou não ter precisado utilizar todas as parcelas: “As primeiras parcelas eu peguei. Precisava. Eu trabalhava para pagar as contas do mês. Tudo fechado, não tinha nem briga de vizinho para resolver. Logo que os comércios foram voltando, eu não precisei mais, devolvi e deixei para quem estava mais precisando”, declarou Daniele.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)