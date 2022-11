Carlinhos Maia revela ter criado perfil falso para acompanhar ex-marido Lucas Guimarães

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia, de 31 anos, se separou no fim do mês de outubro do seu ex-marido Lucas Guimarães, 28 anos. Entretanto, o fim do relacionamento ainda não foi superado pelo comediante, que afirmou ter criado um perfil falso para acompanhar o ex nas redes sociais.

Carlinhos relatou que via os términos de suas primas de maneira mais simples, mas que após o seu próprio, passa o tempo vendo os Stories de Lucas no Instagram de 10 em 10 minutos. No mesmo vídeo, ele revelou que também criou um perfil falso para ver as contas de pessoas que aparecem com seu ex-marido.

“Sim, é meio idiota escrever tudo que faço durante o dia aqui, sabendo que ele vai ver. Mas no fundo, eu quero que ele saiba como estou me sentindo, mesmo sabendo que ele pode desgostar de vez. Afinal, quem fica atrás e se fazendo presente, geralmente a outra parte acaba perdendo o interesse”, afirmou Carlinhos.

O relacionamento de Carlinhos e Lucas durou mais de 10 anos, e ambos não parecem estar bem após a separação. Entretanto, o comediante posta quase diariamente desabafos a respeito dos seus sentimentos, diferente de seu ex-marido que só deu mais detalhes sobre a relação em entrevista para o podcast PodCaras, que foi ao ar na última quinta-feira (10).

Na ocasião, Lucas revelou que o relacionamento não acabou por conflitos de agenda, por traição ou por não querer construir uma família e pediu que os fãs não o julgassem pelo término: “Um casamento só vai pra frente se ambos estiverem felizes, então parem de ficar julgando, como se eu fosse culpado”, declarou.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)