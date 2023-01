Fãs paraenses do RBD querem show da banda na Região Norte

Fãs paraenses do grupo mexicano RBD estão empenhados em tentar sensibilizar produtores culturais a trazer o grupo para se apresentar na Região Norte do país na nova turnê, já que até o momento só foram anunciados shows em São Paulo e Rio de Janeiro. Como forma de mobilização, os fãs se reuniram, na tarde de terça-feira (31), no Porto Futuro.

Com cartazes e caracterizados com roupas do grupo, os jovens disseram que é apenas o primeiro de muitos encontros que estão planejando. O estudante universitário Johnny Herbert Nunes, 25, disse que os fãs receberam com grande alegria a informação da turnê do RBD, mas ao mesmo tempo ficaram tristes com a ausência de shows no Norte e Nordeste.

"Muitos dos fãs não têm condições financeiras de viajar para outras regiões e estamos aqui para sensibilizar as produtoras para que elas saibam que em Belém e na região norte e nordeste como um todo tem público para o RBD. Nós vamos continuar a nossa mobilização por vários pontos turísticos de Belém", explica Johnny.

Em 2006, o RBD fez uma turnê em vários países e, no Brasil, passou por várias regiões e se apresentou em Belém. Na época, Johnny tinha 9 anos e foi levado ao show pelo pai. "O meu pai também é fã do RBD, ele me levou para esse show, que foi inesquecível. Foi na arena Yamada, eu lembro que chegamos bem cedo para pegar um lugar perto do palco. Nós que somos fãs ficamos muito satisfeitos com a presença deles aqui", destaca o paraense.

Com relação ao que o grupo representa, Johnny diz que o RBD marca uma época feliz e de vários ensinamentos. "Ser rebelde é lutar pelos nossos sonhos, é lutar contra o preconceito, é lutar contra a injustiça e maldade do mundo", acrescenta o jovem.

A ausência do integrante Affonson Herrera na turnê divide a opiniões do fãs, segundo, Johnny. Já que para alguns ele precisava participar desse momento importante, mas para outros fãs, como Johnny, é compreensível. “Ele declarou que está focado na carreira de ator e como um rebelde, ele está na busco de um sonho. Por isso, acho compreensível que ele não tenha aceitado”, destaca o fã paraense.

Shows no Brasil

A banda RBD anunciou uma nova data de apresentação no Brasil. O show extra será em São Paulo, no dia 16 de novembro, totalizando três shows na capital paulista.

No Brasil, eles ainda fazem show no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no dia 19 de novembro.

RBD é um grupo musical mexicano de música pop criado a partir da telenovela mexicana Rebelde. O grupo composto por Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María, Affonson Herrera e Maite Perroni é considerado de maior êxito do pop mexicano.

O RBD vendeu mais de 50 milhões de discos ao redor do mundo. O grupo deu início as suas atividades em 30 de setembro de 2004 com o lançamento do primeiro single de seu álbum de estreia, Rebelde, e encerrou suas atividades em 10 de março de 2009, após o lançamento de seu último álbum de estúdio, “Para Olvidarte de Mi”.