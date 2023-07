Fã do RBD morre durante evento da banda na Cidade do México

Durante esta semana, o RBD se reuniu em um evento na Cidade do México, promovido pela Smirnoff. O encontro tinha o intuito de proporcionar um momento agradável entre os artistas e os fãs, no entanto, infelizmente, acabou se tornando uma tragédia. Um fã do grupo, de 32 anos, morreu na saída do evento ao cair de uma altura considerável no local.

Segundo relatos da imprensa internacional, ele chegou a receber socorro, mas infelizmente faleceu na ambulância a caminho do hospital.

Os integrantes presentes no evento eram Dulce Maria, Christian Chávez, Christopher Uckermann e Maite Perroni, enquanto Anahí não pôde comparecer devido a cuidados médicos relacionados a uma pequena perfuração no tímpano que sofreu no mês anterior

De acordo com o jornal mexicano El Universal, o acidente ocorreu quando a vítima estava prestes a sair da festa. O homem, cuja identidade não foi revelada, voltou para buscar uns casacos que estavam pendurados, sem perceber que havia pisado em uma espécie de um piso falso.

O apresentador Daniel Bisogno, amigo da vítima, compartilhou alguns detalhes sobre o trágico ocorrido. "Meu amigo teve um acidente neste evento. Um evento organizado. Não ponho a culpa no RBD, obviamente eles não têm culpa, e sim quem organizou o evento. O lugar, que é um edifício, com uma segurança tão terrível", disse o jornalista que criticou a estrutura. "Não alcançou o casaco, era uma superfície falsa e caiu. Não havia um letreiro que dizia ‘cuidado’. Com o peso, caiu, e um amigo que estava com ele começou a gritar e ninguém ajudou", concluiu.

A patrocinadora do evento emitiu uma nota a respeito do ocorrido e esclareceu que o RBD e a marca da campanha não faziam parte da organização e não estavam no local durante incidente. "Lamentamos profundamente a morte e estendemos nossas condolências à sua família e amigos", finalizou.

