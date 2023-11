Christian do RBD surpreende fãs ao cantar Joelma em show no Rio; vídeo

Os fãs da banda mexicana Rebelde e da cantora Joelma ficaram em estado de euforia depois que o vocalista Christian cantou um trecho da música “Voando Pro Pará”, no segundo show do RBD no Rio de Janeiro (RJ). Vários vídeos estão sendo compartilhados nas redes sociais nesta sexta-feira (10).

Incrédulos com a familiaridade do artista com os hits da musa nortista, internautas comentaram o momento inusitado na internet. "Influência do poze do calypson", disse uma seguidora. " A maior do Norte", disse outra fã. Alguns já cogitam um feat entre Christian e a cantora paraense. " Já quero o feat Joelma e Christian", escreveu outra internauta. Veja a repercussão: