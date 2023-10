Joelma faz visita à Rádio Liberal para divulgar novas músicas de trabalho

O estúdio da Rádio Liberal FM recebeu na tarde desta terça-feira (31/) uma visita especial. Convidada a participar do programa Conexão Liberal, apresentado pelo locutor Markinho Pinheiro, a cantora Joelma esteve na emissora para divulgar o lançamento de duas novas músicas: “Aquele Alguém” e “Saudades de Nós Dois”.



“Nessas músicas a gente misturou os estilos. O Beat Melody nada mais é que o ritmo calypso misturado com tecnobrega, com uma pitada bem grande de eletrônico, que está muito na moda agora. No final, é tudo calypso”, explicou a loira.



Além de falar sobre suas novas músicas, Joelma compartilhou histórias que relembraram momentos especiais vividos em sua terra natal, entre shows memoráveis, bem como sua infância no município de Almeirim, no Baixo Amazonas. “Todos os dias eu fugia para tomar banho no rio, mesmo a minha mãe ficando brava comigo, e para tomar banho de chuva também. Eu amava isso e tenho muitas saudades”, relembrou.

Enquanto a musa concedia entrevista à Rádio Liberal, um grupo de quase 40 pessoas, integrantes dos inúmeros fãs-clubes de Joelma, aguardavam em frente à sede do Grupo Liberal com faixas e camisas estampadas com o nome da cantora. Entre elas estava o pedagogo Bruno Mesquita, 23, que falou com emoção sobre encontro com sua ídola. “Eu sou muito mais feliz depois que a conheci. E a sigo até hoje. Sempre que ela tá aqui [em Belém] eu tento ir em todos os locais onde sei que ela vai estar. Eu só tenho a agradecer pela existência dela”, declarou-se.