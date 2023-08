Cantora Joelma anuncia data de retorno aos palcos: 'Vamos nos encontrar?'

A cantora Joelma anunciou em suas redes sociais a data de seu retorno aos palcos. A paraense ficou quase um mês afastada dos shows devido a uma sinusite bacteriana. Segundo a artista, ela deverá voltar a fazer shows no próximo dia 1º de setembro, mas a cidade ainda não foi informada. Veja:

Desde o dia 23 de julho, a cantora não havia publicado nada em seu feed no Instagram, e no sábado, 19, os fãs vibraram com a nova postagem, na qual a loira aparece. “Saudade de vocês”, afirmou.

“Oi, babys! Olha quem apareceu por aqui, voltei. Saudades de vocês. Pois é, vamos nos encontrar? Beijo”, disse a cantora em um vídeo.

Na legenda da gravação, Joelma agradeceu as orações e carinho dos fãs, e anunciou sua data de retorno. No entanto, ainda não informou em qual cidade será o show. Segundo a assessoria da cantora, ela “estava com gripe e sinusite” quando os shows foram cancelados. A cantora chegou a ficar internada para exames e tratamento.

A sinusite ocorre quando há acúmulo de secreções nos “seios da face”. A cantora vem enfrentando seguidos problemas de saúde desde que contraiu covid-19 pela primeira vez. Foram ao menos cinco infecções pelo coronavírus confirmadas, que deixaram sintomas prolongados.

“Quero agradecer vocês. Muito obrigada pelas orações, pelo carinho, pelo amor, por tudo! Eu senti tudinho daqui”, falou Joelma.