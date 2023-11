RBD: fãs sofrem com arrastões após 1° show da turnê 'Soy Rebelde' no Brasil; vídeo

Os fãs do grupo mexicano RBD passaram por momentos de terror, após a saída do estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Pelo menos dois "arrastões" foram identificados nas imediações. Buscando proteção, algumas pessoas se agarraram nas grandes de um hospital, o que gerou outro tumulto.

VEJA MAIS

A saída do primeiro show da turnê "Soy Rebelde", no Brasil, aconteceu ontem, 9, no Rio de janeiro e foi marcada por arrastões e confusão. Sem policiamento na área, os fãs disseram que os assaltantes aproveitaram da situação.

Algumas pessoas se aglomeraram em frente a um hospital e se protegeram nas grandes. Um acompanhamento de um paciente se revoltou e isso gerou tumulto. De acordo com uma fã, que falou com a reportagem da TV Globo presente, estavam encurralados. “A gente ficou encurralada. Veio o arrastão, corremos para os policiais, que estavam parados, perdidos. Eles falaram: ‘A gente também tá assustado’. Não fizeram nada”, explicou Carolina Ferreira, cineasta.

Nas redes sociais algumas pessoas repercutiram a cena e reclamaram do ocorrido: "Lindo, mas prefiro ver de longe, "Rio de janeiro sendo Rio de janeiro", "Mas gente isso acontece direto, não é uma novidade, aconteceu no show do alok também", disseram.