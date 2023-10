Pancadaria em show do RBD viraliza nas redes sociais; vídeo

Uma pancadaria marcou um show do RBD, na última sexta-feira (20), em Los Angeles, nos Estados Unidos. A briga foi protagonizada por fãs caracterizados de personagens da novela teen e teve direito a chutes, puxões de cabelo e música de fundo ao som do hit "No Pares".

Parte da confusão foi gravada por outro espectador e viralizou nas redes sociais, principalmente pelo fato das envolvidas estarem utilizando fantasias dos personagens. Duas mulheres começam a trocar agressões, quando uma terceira se envolve e deixa tudo mais aleatório. Assista ao vídeo:

