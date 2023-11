Conheça Bruno Carvalho, o cantor cearense que faz cover vocal da cantora Joelma

O cantor cearense, Bruno Carvalho, 33 anos, viralizou na web com um vídeo cantando a música da cantora Joelma "Voando Pro Pará". A sua atuação impressionou o público, pois há a semelhança vocal com a voz da artista paraense. Além de fã, Bruno faz cover vocal de Joelma e contou a reportagem de O Liberal como tudo começou.

Bruno Carvalho além de cantor é analista de Marketing. Há sete anos se apresenta como Cover Vocal da cantora Joelma. Primeiro Bruno se tornou fã da extinta banda Calypso e se apaixonou pelo ritmo, contou. "Sempre fui fã da antiga Banda Calypso e da Joelma, sempre fui encantado pelo estilo e pelo ritmo paraense", disse.

O artista cearense revela que já teve a oportunidade de estar no mesmo palco que Joelma e que: "foi uma grande realização poder cantar com a Joelma, principalmente, porque nunca tinha tido contato com ela, e o primeiro já foi dessa forma, tendo essa grande experiência. Já cantei com ela duas vezes, uma em um programa local e outra em um show aqui em Fortaleza", continuou.

Sobre a repercussão do vídeo, Bruno considera uma grata surpresa, pois não esperava a repercussão. "Foi sem pretensão nenhuma que postei o vídeo, há muito tempo me apresento nessa pizzaria em Fortaleza e sempre muitas pessoas me filmam, porém, dessa vez foi diferente. Tudo no vídeo contribuiu para esse boom na internet, principalmente meus amigos Jotta B e Rany que sempre estão comigo na Pizzaria, prestigiando e apoiando sempre, são pessoas que eu levo para a vida, até meu companheiro que é o Dj", revelou.

"A repercussão está enorme, estou muito feliz e agradecido, principalmente pelo carinho e por saber o tanto de amigo que tenho ao meu redor, que me ajudaram ainda mais impulsionando esse vídeo. Aqui em Fortaleza, tenho muita gente que curte o meu trabalho", contou.

O artista já esteve no Pará a trabalho, como analista, mas não esconde o desejo de retornar como cantor. "Já fui ao Pará uma vez a trabalho, pela empresa que trabalho, mas tenho muita vontade de ir para fazer apresentações... No momento não [tem agenda de trabalho autorais], porém já tenho algumas propostas, que estou analisando para levar algo mais autoral meu, porém no momento quero aproveitar essa repercussão e levar mais um pouco do Calypso para as pessoas", finalizou.