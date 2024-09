Luísa Sonza usa look de estilista paraense em alerta pela Amazônia na NFL

A cantora Luisa Sonza usou um look do paraense Marco Normando na performance dela por cantar o Hino Nacional Brasileiro na estreia da NFL (futebol americano), sexta-feira (6) à noite, na Neo Química Arena, em São Paulo. Antes do começo da partida em que o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers, no primeiro jogo da NFL no país, válida pela primeira rodada da temporada regular da liga de futebol americano em 2024, Luisa Sonza despontou usando um modelo que trazia uma mensagem de alerta "Salve a Amazônia".

Esse alerta foi expresso no laço usado como gravata, assim como as mangas da camisa, feitas em algodão Pima. A cantora usou uma jaqueta marrom com um aspecto queimado, que também integrou o protesto silencioso, confeccionada em látex amazônico.