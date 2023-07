Inscrições do workshop de Moda Autoral 'Círio 2023' são abertas pelo Espaço São José Liberto

O Espaço São José Liberto (ESJL) inscrições para o Workshop de Criação e Desenvolvimento de Produtos de Moda Autoral – Círio 2023, no período de 24 a 30 de julho. O evento tem o tema “Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho”. Para se inscrever, os interessados devem acessar esse formulário. Ao todo serão disponibilizadas 30 vagas. O workshop será realizado entre 1º e 4 de agosto, das 14h às 18h, no auditório do ESJL, no bairro do Jurunas.

A promoção é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme). O evento será ministrado pela professora de Design e Moda da Universidade da Amazônia (Unama), Yorrana Maia, autora do livro "Moda-C: o novo método 5C para dominar o processo de criação de coleções".

A ideia é criar, desenvolver e lançar coleções de moda autorais, partindo da prática do método 5C: consciência; contexto; coleção; confecção e comercialização. O workshop tem como público alvo os empreendedores de moda do ESJL, além de estudantes, a partir do 4º semestre do curso de design e moda.

A iniciativa visa, ainda, desenvolver processos estruturados para a criação e planejamento de coleções autorais de moda com produtos certos, levando em consideração que a moda funciona através do seu calendário do varejo e de datas comemorativas como estratégias de lançamento de novos produtos, tendo o Círio de Nossa Senhora de Nazaré como uma das grandes oportunidades de vendas.

A oficina será ministrada em três etapas. A primeira ocorrerá entre os dias 1º a 4 de agosto com a realização de forma sintetizada do método 5C, abordagem da temática / ponto de partida do Workshop do Círio 2023, apresentação de referências teóricas e imagéticas relacionadas ao tema, e outros assuntos.

A segunda etapa será entre os dias 8 a 9 de agosto com a realização de mentorias individuais. Já a terceira, e última etapa, será no dia 1º de setembro, com a entrega das peças produzidas para a realização da curadoria.

“Uma marca de moda autoral é feita por um criador que expressa sua essência e valores em suas coleções, desde o processo criativo, de confecção até a venda. O produto autoral vem cheio de impressões e influências de seu criador. E, ao contrário do que muitos pensam, o produto autoral não é aquele onde identificamos uma criação inusitada, mas sim aquele produto com valor autêntico muito presente, que transmita a essência em todas as escolhas que a marca faz”, a coordenadora do curso, Yorrana Maia.

Os interessados devem preencher o formulário online de pré-inscrição no (link) até a próxima sexta-feira, dia 28 de julho. Os selecionados receberão um pedido de confirmação da presença por e-mail e devem confirmá-la até o dia 31.