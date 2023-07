Círio 2023: Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita Santarém neste fim de semana

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré voltará a Santarém neste sábado (8) e domingo (9). Responsável pela agenda da Imagem Peregrina, o diretor de evangelização Jorge Rezende disse que as visitas têm como principal objetivo a evangelização.

Durante os dois dias, 21 locais serão visitados, entre os quais igrejas, hospitais e a penitenciária. Este ano, a imagem virá do município de Rurópolis para a Igreja Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Vitória Régia, o primeiro local de visita. Até o dia 7 de julho a imagem fará diversas visitas no município de Rurópolis, no sudoeste paraense.

Uma das novidades deste ano é que, neste sábado, na visita à Região do Eixo Forte, haverá uma procissão saindo da Igreja Nossa Senhora de Nazaré, localizada na comunidade Caranazal, e que seguirá até a Igreja Nossa Senhora da Saúde, em Alter do Chão.

No domingo, a imagem da Rainha da Amazônia visitará, pela primeira vez, o Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura. Será um momento de devoção, de amor e de misericórdia aos encarcerados.

Saiba como acompanhar a programação:

A visitação completa pode ser conferida pelas redes sociais da Equipe da Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré: Facebook e Instagram (@visitansnazarestm).

Confira a programação:

DIA 08 DE JULHO (sábado)

07h30 – Igreja N. S. de Nazaré

09h35 – Igreja Frei Rainério

10h25 – Igreja Cristo Libertador

11h15 – Igreja N. S. do Rosário

12h - Igreja Cristo Salvador

13h20 – Igreja N. S. das Graças

14h10 – Igreja São Brás

15h – Igreja Santa Rosa de Lima

15h50 – Igreja São Pedro

16h40 – Igreja N. S. de Nazaré, com saída em procissão às 18h para a Igreja N. S. da Saúde, em Alter do Chão.

DIA 09 DE JULHO (domingo)

08h – Penitenciária

9h30 – Hospital Regional

11h40 – Abrigo Reviver

12h30 – Igreja Santa Rita de Cássia

14h – Hospital Unimed

14h50 – Hospital João XXIII

15h25 – Hospital Municipal

16h15 – Hospital São Camilo

17h – UPA

17h45 – Igreja Santíssimo Sacramento