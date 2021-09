Imagem Peregrina percorre Rio no feriado da Pátria

Em pleno feriado de 7 de setembro, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, a mesma que é conduzida por 2 milhões de pessoas no Círio em Belém em outubro, cumpre programação intensa na Cidade do Rio de Janeiro. Ainda pela manhã, a comitiva integrada por membros da Arquidiocese de Belém, da Diretoria da Festa de Nazaré e da Guarda de Nazaré, além de anfitriões cariocas, esteve com a imagem em missa com a Legião de Maria na Catedral da Sé, no centro do Rio. A Berlinda no Rio ganhou nova decoração. Neste momento, o símbolo do Círio de Nazaré encontra-se na missa celebrada no Seminário Arquidiocesano de São José. Nesta quarta-feira (8), Dia de Nossa Senhora de Nazaré, ocorrerá o reencontro da imagem da santa padroeira do Pará com a do Cristo Redentor.

Para o final da tarde desta terça-feira, por volta das 17 horas, está prevista uma carreata até a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Anchieta). Às 19 horas, será celebrada missa nesta paróquia.

Na cerimônia na Catedral da Sé, foram comemorados os 100 anos de Legião de Maria no mundo, e 70 no Brasil. O templo religioso esteve repleto de fiéis. A imagem da Rainha da Amazônia foi colocada no altar durante a missa, e, também, bem junto ao público para que os devotos fizessem suas orações em um momento singular em 2021.

No terceiro dia do Círio do Rio de Janeiro 2021, iniciado no domingo (5), a Imagem Peregrina foi recebida agora à tarde com orações e cânticos no Seminário Arquidiocesano de São José.

Redentor

Nesta quarta-feira (8), após dez anos, ocorrerá o encontro da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré com a do Cristo Redentor. A programação desta quarta abrangerá, a partir das 10 horas, a celebração de missa no Santuário Basílica de São Sebastião (Tijuca); às 13h30, Momentos com os Amigos da Rádio na Catedral (Centro); às 15h, Terço da Misericórdia na Catedral de São Sebastião.

Às 17h30, será realizado o evento Oração e Bênção no Santuário Cristo Redentor, e, às 18h, Live no Santuário Cristo Redentor com a cantora paraense Fafá de Belém, envolvida diretamente na realização do Círio do Rio de Janeiro 2021. O evento tem patrocínio do Instituto Cultural Vale e celebra o dia de Nossa Senhora de Nazaré, comemorado nesta data, quando foi realizado o primeiro Círio, em 1793. Somente em 1901 o Bispo Dom Francisco determinou que o Círio fosse celebrado no segundo domingo de outubro.

Em 2020, por conta do cenário epidemiológico relacionado à covid-19, não foi possível se realizar o Círio do Rio. Mas, em 2021, é realizada a 12ª edição do Círio de Nazaré na Cidade do Rio de Janeiro. O Círio foi trazido ao Rio pelo cardeal arcebispo dom Orani João Tempesta, em 19 de abril de 2009. Ele atuou, de 2004 a 2009, como arcebispo de Belém do Pará.