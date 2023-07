Círio 2023: DFN inicia reparos nos carros de promessas e berlindas

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) já iniciou a manutenção dos 14 carros de promessas que participam da procissão do domingo e do traslado dos carros para o galpão da Companhia Docas do Pará (CDP), das quatro berlindas das outras 10 romarias e do carro berlinda das procissões das crianças e da festa, realizadas ao longo da quadra nazarena. A informação foi confirmada pela DFN nesta terça-feira (4).

Os carros vão ter as estruturas reparadas, receber retoques na pintura, além de uma revisão geral. O serviço deve ser concluído em até 30 dias e é importante devido à quantidade de ex-votos (objetos de cera) que recebem durante as procissões. As berlindas, com exceção da berlinda da Trasladação e do Círio, também vão sofrer reparos.

“A Berlinda do Círio, que leva a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, tem uma manutenção específica, portanto, apenas em agosto vamos fazer esses reparos, que consistem em limpeza e avaliação estrutural mais detalhada”, ressalta Antônio Sousa, diretor de procissões da DFN.

Integram o conjunto:

carros do Círio de Nazaré,

Berlinda,

Carro de Plácido,

Barca da Guarda Mirim,

Barca Nova,

Cesto de Promessas,

Barca com Velas,

Barca Portuguesa,

Barca com Remos,

Carro Dom Fuas,

Carro da Sagrada Família,

Carro da Saúde,

quatro Carros dos Anjos, que são conduzidos pela Catequese da Basílica Santuário de Nazaré.

História

O primeiro carro de promessa a ser inserido no Círio lembra o milagre acontecido em 1182 com Dom Fuas Roupinho, fidalgo português, que esteve prestes a despencar num abismo com seu cavalo. Ele recorreu a Nossa Senhora de Nazaré e foi salvo. E foi a Rainha de Portugal, Dona Maria I, que ordenou a inserção deste carro na grande procissão, em 1805.