Com apoio de Lula, fiéis paraenses esperam ver o Papa Francisco no Círio deste ano

A presença do Papa Francisco no Círio de Nazaré, em Belém, é um desejo dos católicos paraenses, que pode se tornar realidade em 2023. Pelo menos é o que vem defendendo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com Lula, o convite iria ocorrer em encontro com o pontífice, na quarta-feira (21), no Vaticano, em Roma. Este ano, o presidente disse que também irá participar da festividade.

No mesmo dia, a primeira-dama, Janja, entregou ao chefe da Igreja Católica uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. "Durante o encontro com o Papa Francisco, entreguei uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia e que anualmente atrai peregrinos de todo o Brasil para a maior festa católica do nosso país, o Círio de Nazaré", escreveu ela, em uma publicação nas redes sociais.

O Papa Francisco esteve uma única vez no país, em 2013, para participar da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). No Pará, a última visita de um papa foi em julho de 1980. O Papa João Paulo II cumpriu uma intensa agenda no estado, que incluiu o Seminário São Pio X, em Ananindeua, a Colônia de Marituba (atualmente Centro Dermatológico Dr. Marcello Cândia), a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Marituba), presidiu uma missa em um altar montado na então Avenida 1° de Dezembro (hoje avenida João Paulo II), e visitou a Catedral da Sé e a Basílica de Nazaré.

Entre os fiéis paraenses, a expectativa é para que a presença do maior representante da Igreja Católica na maior festividade da religião no Brasil seja confirmada.

Idê Estumano, 76, aposentada

“A vinda do Papa Francisco será tudo de bom, tudo de maravilhoso e especial. Ele será muito bem recebido aqui na nossa cidade, eu tenho certeza que quem tiver esperando com muita fé, vai ficar mais com fé ainda e acreditar que Deus existe. Isso representa muito para nós, católicos. Com certeza, ele vem com essa finalidade também de nos abençoar, trazer muita paz, saúde e amor, é isso que a gente espera. Nem que seja pela televisão, por causa da minha idade, mas quero muito ver o papa”.

Idê Estumano, 76, aposentada

José Maria Brandão, 67, eletrotécnico

“Será uma grande satisfação para mim, se ele vier, uma satisfação imensa, porque o papa representa a nossa igreja. Espero muito que ele venha e quero muito vê-lo pessoalmente, já até imagino o Papa Francisco instalado no CAN [Centro Arquitetônico de Nazaré]. Ele será muito bem recebido, porque a nossa terra é a melhor, acolhe todo mundo, que chove, mas depois o sol abre. Acredito que o Lula vai trazer ele”.

José Maria Brandão, 67, eletrotécnico

Miriam Carvalho, 56, aposentada

“É uma benção nós termos o nosso pontífice maior em Belém, é o que eu mais quero. Eu tenho certeza que Nossa Senhora de Nazaré vai colocar a mão dela para o papa vim, vai ser uma vitória para o povo católico. Será de uma emoção muito grande para nós, católicos. Vamos continuar rezando para que ele aceite o convite do nosso presidente, e que Deus dê condições do papa vim, porque ele anda com problemas de saúde e a viagem é muito longa, mas com a Nossa Senhora levantando, dará tudo certo”.

Miriam Carvalho, 56, aposentada

Henrique Neto, 57, administrador

“Eu presenciei a vinda do Papa João Paulo II, vi a missa lá na antiga Primeiro de Dezembro, que agora é João Paulo II em homenagem a ele, Eu era rapaz ainda, mas lembro muito bem do momento e de estar na presença dele. Agora, a expectativa é para ver mais um papa, o Papa Francisco, isso vai representar muito. Os católicos tão querendo que ele venha, agora vamos esperar pelo Lula, porque ele foi lá e falou com ele”.

Henrique Neto, 57, administrador

Lourdes Santana, 70, aposentada

“Para mim, a vinda do papai vai ser uma verdadeira benção. O papa é o ‘mensageiro de Deus’ na terra e a presença desse mensageiro no nosso Círio vai ser linda demais. E é a esperança de ver visualmente dois papas, se Deus quiser, com certeza vou procurar ver ele”.

Lourdes Santana, 70, aposentada