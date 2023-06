Círio 2023: diretoria do Círio faz primeira reunião com órgãos da segurança e saúde

A Diretoria da Festa do Círio de Nazaré participou da primeira reunião com representantes de órgãos da Segurança Pública e Saúde, nesta terça-feira (27), para apresentar detalhes das 13 procissões oficiais da festividade, como data, hora, percurso, público para que os órgãos já possam traçar suas estratégias para o período das procissões e festividades.

A Diretoria do Círio apresentou os detalhes das 13 procissões e destaca que não foi uma reunião para definições, e sim para início de planejamento. O diretor de procissões, Antônio Sousa, explica que se trata de uma reunião operacional com os órgãos de segurança e saúde do estado, do município e também da esfera federal.

"Esse primeiro momento é para tratar sobre o planejamento para execução do Círio 2023, onde foi discutido sobre as procissões e o arraial durante quinzena mariana. O objetivo maior é dar início com a organização de cada órgão para que a diretoria possa proporcionar um círio com segurança à população", explica o diretor de procissões.

A partir desse primeiro contato, começam a ser traçadas estratégias e também análises do que foi feito no ano passado, como forma de desenvolver ajustes necessários para que a população possa participar da forma mais segura e tranquila possível.

Algumas mudanças estão em análise, mas só serão decididas após a finalização do plano de estratégias ser finalizado.

Outro ponto comentado na reunião foi sobre o traslado para Ananindeua e Marituba, que será o mesmo percurso do ano passado.

O Traslado tem percurso por ruas importantes da Região Metropolitana de Belém, como avenida Nazaré, avenida Magalhães Barata, avenida Almirante Barroso, BR-316, rodovia Transcoqueiro, rodovia Mário Covas, avenida 3 corações, rua da Providência, avenida Dom Vicente Zico, Estrada do Icuí-Guajará, Estrada do Guajará, avenida Independência e Estrada do Curuçambá.

A duração prevista é de 10 horas, com saída da Basílica Santuário a partir das 8h, terminando por volta de 18h. Ao longo dessas horas, a procissão deve envolver cerca de um milhão e trezentas mil pessoas.