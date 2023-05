Círio 2023: Imagem Peregrina visita hospital infantil, em São Paulo

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, no município de mesmo nome da unidade, em São Paulo, durante uma agenda de visitas no estado, nesta quarta-feira (31). A santa chegou em SP no dia 30 de maio e segue até o dia 4 de junho, para uma série de programações religiosas na cidade. O padre Francisco Assis, presidente da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), e os diretores Jorge Xerfan e Roberto Damasceno conduzem a Imagem.

Ao longo de todos esses dias, os devotos de Nossa Senhora poderão participar de uma extensa programação religiosa com missas, visitas a paróquias e uma pequena procissão alusiva ao Círio de Nazaré. Na última quarta-feira (30), a Imagem de Nossa Senhora esteve presente em uma Missa na comunidade católica Mar a Dentro.

“Esperamos que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré seja acolhida com muita devoção e amor e, pela experiência que temos das visitas a outros locais, por onde ela passa se pode sentir o consolo de Deus sendo derramado em muitos corações”, afirmou Antônio Salame, coordenador do Círio 2023.

Veja a agenda completa em São José do Rio Preto (SP)

31/05 - Quarta-feira

19h30 – Missa na Paróquia São Pedro e São Paulo

01/06 - Quinta-feira

Visita ao Santuário de adoração permanente ao Santíssimo Sacramento e de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, em Iturama, Minas Gerais.

02/06 - Sexta-feira

18h30 – Chegada na Paróquia Santa Luzia (Mirassol)

19h – Missa na Paróquia Santa Luzia, presidida pelo bispo diocesano Dom Antônio Emídio Vilar.

03/06 – Sábado

9h – Visita na Koinonia São Miguel Arcanjo

10h – Visita a casa São João de Deus, do projeto Comunhão e Vida

17h – Momento mariano com os jovens

18h15 – Mini Círio, saindo da Comunidade Mar a Dentro até a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

19h – Missa na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

20h30 – Vigília de oração até 7h na comunidade Mar a Dentro

04/06 – Domingo

8h – Missa na Paróquia Jesus Bom Pastor e São Sebastião

10h – Missa na Paróquia Nossa Senhora do Brasil

12h – Tarde mariana na comunidade Mar a Dentro

15h – Oração do cenáculo

16h – Momento de consagração a Nossa Senhora de Nazaré

17h15 – Procissão em carreata da comunidade Mar a Dentro para a Catedral São José.

18h – Missa na Catedral São José

19h30 – Missa na comunidade Mar a Dentro

05/06 - Segunda-feira

Retorno para Belém

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)