Confira como será apresentação do cartaz do Círio nesta quarta-feira

O cartaz do Círio 2023 será apresentado aos fiéis nesta quarta-feira (31), a partir das 19h30, após a primeira edição da Quermesse Mariana deste ano. Segundo a Diretoria de Festa de Nazaré (DFN), o cartaz terá tiragem de 900 mil exemplares. Após a apresentação, o cartaz será vendido na loja Lírio Mimoso, a partir do dia 1º de junho, ao custo de três reais a unidade.

A peça foi criada pela Mendes Comunicação, agência voluntária do Círio. A equipe de desenvolvimento da peça foi composta por um diretor de criação, um diretor de arte, um fotógrafo e um ilustrador. Todos os anos, a DFN convida um fotógrafo para fazer a fotografia oficial da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e, este ano, a fotógrafa escolhida é Soraya Montanheiro. A ilustração do fundo do cartaz é de Guilherme Lamoglia.

O evento de divulgação é organizado pela DFN, é aberto ao público desde 2007. A apresentação do cartaz é feita em uma grande estrutura metálica, instalada no centro da Praça Santuário. Após a apresentação oficial, exemplares do cartaz serão distribuídos, gratuitamente, aos fiéis presentes no evento.

Tradição

Ao longo de todo o ano, o cartaz do Círio é elemento presente em praticamente todos os lares dos paraenses católicos, simbolizando a forte relação com a fé mariana. A peça, além de ser tradição, é uma forma de divulgar a grande festa católica que ocorre no segundo domingo de outubro, como detalhou a DFN.

(*Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)