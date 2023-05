Imagem Peregrina visita comunidade católica Mar a Dentro, em São Paulo

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré vai visitar a comunidade católica Mar a Dentro, em São José do Rio Preto, em São Paulo, no período de 30 de maio a 04 de junho, para uma série de programações religiosas na cidade. O padre Francisco Assis, presidente da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), e os diretores Jorge Xerfan e Roberto Damasceno conduzem a Imagem.

Durante seis dias, os devotos de Nossa Senhora poderão participar de uma extensa programação religiosa com missas, visitas a paróquias e uma pequena procissão alusiva ao Círio de Nazaré.

“Esperamos que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré seja acolhida com muita devoção e amor e, pela experiência que temos das visitas a outros locais, por onde ela passa se pode sentir o consolo de Deus sendo derramado em muitos corações”, afirmou Antônio Salame, coordenador do Círio 2023.

Comunidade Mar a Dentro

Em 1990, um grupo de jovens e adultos, militares e civis, oriundos da Renovação Carismática Católica (RCC), uniu-se a partir do trabalho de evangelização realizado por Antônio Dilben Rabelo Fleming na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, RJ, a convite do então Capelão da AMAN, Pe. Duílio Antônio Antonini. Iniciava-se, então, tendo como Fundador o próprio Antônio Dilben, a Comunidade Mar a Dentro.

Em agosto de 2005, a convite do então Arcebispo de Belém do Pará, Dom Orani João Tempesta, chegaram 10 missionários da Comunidade Mar a Dentro nas terras paraenses. O objetivo inicial da missão era desenvolver um trabalho de evangelização nas ilhas de Belém, na Pastoral Universitária e na Igreja das Mercês, situada no centro histórico da cidade.

Com o passar do tempo, a missão de Belém foi se reestruturando. Atualmente a missão da Comunidade conta com duas casas: uma localizada na cidade de Belém e outra na Ilha de Outeiro.

No Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a comunidade promove um trabalho de evangelização, em conjunto com a Diretoria da Festa, especificamente com a Diretoria de Evangelização. Esse trabalho é feito durante todo o ano na formação dos dirigentes de peregrinação (responsáveis pelos grupos de preparação e de novena).

No mês de outubro é realizado um encontro de formação que reúne cerca de 800 jovens evangelizadores. No dia da Trasladação, estes jovens evangelizam outros jovens, que seguem a imagem de Nossa Senhora puxando a corda da Trasladação.

Durante os quinze dias que seguem a grande procissão do Círio, é realizado o Círio Musical, que são shows católicos, missas e outras atividades, e durante esse tempo também trabalham na evangelização de jovens e adultos que participam desses eventos.

Programação

30/05 - Terça-feira

15h45 – Acolhida no aeroporto de São José do Rio Preto

19h – Missa na comunidade Mar a Dentro



31/05 - Quarta-feira

19h30 – Missa na Paróquia São Pedro e São Paulo



01/06 - Quinta-feira

Visita ao Santuário de adoração permanente ao Santíssimo Sacramento e de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, em Iturama, Minas Gerais.



02/06 - Sexta-feira

18h30 – Chegada na Paróquia Santa Luzia (Mirassol)

19h – Missa na Paróquia Santa Luzia, presidida pelo bispo diocesano Dom Antônio Emídio Vilar.



03/06 – Sábado

9h – Visita na Koinonia São Miguel Arcanjo

10h – Visita a casa São João de Deus, do projeto Comunhão e Vida

17h – Momento mariano com os jovens

18h15 – Mini Círio, saindo da Comunidade Mar a Dentro até a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

19h – Missa na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

20h30 – Vigília de oração até 7h na comunidade Mar a Dentro



04/06 – Domingo

8h – Missa na Paróquia Jesus Bom Pastor e São Sebastião

10h – Missa na Paróquia Nossa Senhora do Brasil

12h – Tarde mariana na comunidade Mar a Dentro

15h – Oração do cenáculo

16h – Momento de consagração a Nossa Senhora de Nazaré

17h15 – Procissão em carreata da comunidade Mar a Dentro para a Catedral São José.

18h – Missa na Catedral São José

19h30 – Missa na comunidade Mar a Dentro



05/06 - Segunda-feira

Retorno para Belém