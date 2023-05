Diocese lança cartaz do Círio de Marabá 2023

A Diocese de Marabá, no sudeste do Estado, lançou na noite deste domingo (28), o cartaz oficial da festividade do Círio de Nazaré 2023. O lançamento do cartaz também revelou o tema da festividade “Ó Maria, ajudai-nos a partilhar a Palavra e o pão” que, segundo o bispo Dom Vital Corbellini, não foi escolhido à toa. “É um tema que está muito ligado à Campanha da Fraternidade deste ano, ‘Fraternidade e Fome’, que fala sobre a fome a necessidade de partilhar o pão para que todos tenham o que comer”, explicou o bispo.

O layout do cartaz é feito em tons de amarelo, com a imagens de Nossa Senhora de Nazaré no centro, com um manto branco. Ela é destacada por ramos de trigo que a ladeiam. Nas laterais, há uma Bíblia, ao lado esquerdo, e mãos compartilhando pão, ao lado direito. “Partilhar a palavra de Deus, que nos anima durante a caminhada e, ao mesmo tempo, o pão, que esse pão chegue à mesa das pessoas, que não falte alimento às famílias”, disse Dom Vital.

Tradicionalmente, o Círio é realizado no município sempre no terceiro domingo de outubro. À exemplo do que ocorre na capital, a festividade conta com momentos como romarias rodoviária, fluvial e motorromaria, até o momento da principal procissão, que sai da Igreja Catedral, no núcleo Marabá Pioneira, até a igreja Igreja Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, no núcleo Nova Marabá. “As nossas expectativas para o Círio deste ano são as melhores. A festa não é do bispo, do padre, mas de todo o povo de Deus. Queremos chegar a um número ainda maior de pessoas do que foi ano no passado, quando tivemos cerca de 100 mil participantes”, avalia o bispo.