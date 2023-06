Círio 2023: Traslado para Ananindeua e Marituba terá o mesmo percurso do ano passado

A procissão do Traslado para Ananindeua e Marituba, a segunda romaria do Círio 2023, terá o mesmo percurso do ano passado, conforme definido durante reunião entre a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e representantes do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), responsável pelas obras do BRT. O assunto foi discutido nesta sexta-feira (23).

“Estamos muito gratos porque mais uma vez o NGTM vai dar este apoio abrindo um retorno logo após o viaduto, na BR, o que facilita e otimiza muito o percurso da romaria”, declarou Antônio Sousa, diretor de procissões. O Traslado para Ananindeua e Marituba vai ocorrer no dia 06 de outubro. No ano passado, o percurso foi concluído após quase 10 horas.

Essa procissão, que sai da Basílica Santuário, percorre ruas importantes da Região Metropolitana de Belém, entre elas a avenida Nazaré, avenida Magalhães Barata, avenida Almirante Barroso, BR-316, rodovia Transcoqueiro, rodovia Mário Covas, avenida 3 corações, rua da Providência, avenida Dom Vicente Zico, Estrada do Icuí-Guajará, Estrada do Guajará, avenida Independência e Estrada do Curuçambá. Ela termina por volta de 18h e, longo do percurso, envolve cerca de um milhão e trezentas mil pessoas, de acordo com a Diretoria da Festa.