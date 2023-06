Círio 2023: percurso da grande romaria ganha placas de sinalização

A partir de agora, o caminho da procissão do Círio de Nazaré está sinalizado. A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e a Diretoria da Festa de Nazaré realizaram a instalação de 35 placas informativas para o projeto "Caminho do Círio". A ação visa destacar o percurso oficial da maior festa religiosa do Pará, que acontece sempre no segundo domingo de outubro, reunindo, aproximadamente, cerca de 2,5 milhões de pessoas todos os anos.

Identificação do trajeto

Os 35 pontos sinalizados começam com saída da Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha, passando por pontos importantes da cidade, como a Estação das Docas, avenida Presidente Vargas, praça da República, avenida Nazaré até chegar o percurso na Basílica de Nazaré.

A Prefeitura de Belém e Diretoria da Festa de Nazaré fazem a 35 placas informativas para o Projeto Caminho do Círio (Ascom Seurb)

Para o secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves, “identificar com placas o caminho do Círio de Nazaré, em Belém, é reforçar a simbologia desses milhões de romeiros durante a procissão, assim como reforçar a fé em Nossa Senhora de Nazaré”.

Segundo o gestor, as placas ajudam os romeiros a refletirem sobre a fé e devoção à Nossa Senhora ao longo de todo o percurso. "É para que todos identifiquem que é um caminho histórico, caminho de muita fé e que vai ficar marcado durante o ano inteiro o quanto a nossa cidade é devota de Nossa Senhora de Nazaré”, completa o titular da Seurb.

A ação visa destacar o percurso oficial do Círio de Nazaré, que acontece sempre no segundo domingo de outubro (Ascom Seurb)

A arquiteta da Diretoria de Obras Civis (Deoc) da Seurb, Márcia Miranda, é a responsável pela fiscalização do serviço de fixação das placas. “O Círio é uma das festas religiosas mais importantes do mundo e é uma honra participar dessa ação, que vai ficar para a posteridade, identificando os caminhos pelos quais milhões de pessoas demonstram sua fé todos os anos”, ressalta.

Projeto Caminho do Círio

O Projeto Caminho do Círio, lançado em 2022, foi criado para incentivar e promover a realização do percurso do Círio em qualquer época do ano, possibilitando que turistas de todo o mundo, assim como romeiros, percorram o trajeto da romaria, seja pagando alguma promessa, seja conhecendo os locais pelo qual a procissão passa durante o Círio.

Segundo o diretor de procissões da Festa de Nazaré, Franco Marcial, o projeto “surgiu a partir da necessidade de conhecimento mais aprofundado do caminho do Círio, com destaque para os monumentos históricos, além de realizar uma avaliação detalhada do percurso da procissão, como a segurança nas calçadas”.=